Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi ay bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde hesaplara yatan kısa çalışma ödeneği, Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatıldı. 31 Ekim'de sona erecek kısa çalışma ödeneğinden hangi işverenlerin yararlanacağı merak ediliyor. Başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden belirtilen tarihe kadar yararlanabilecek. İşte, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi ay bitecek? KÇÖ...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.