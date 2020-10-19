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Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba'dan dev satın alma! Hipermarket zinciri Sun Art'ı 3.6 milyar dolara aldı

 merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, Çin'in en büyük hipermarket zincirlerinden  Retail Group'un kontrol hisselerini 3.6 milyar dolara satın aldı. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, Alibaba'nın 'taki hisselerinin toplamı yaklaşık yüzde 72 olacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba'dan dev satın alma! Hipermarket zinciri Sun Art'ı 3.6 milyar dolara aldı

Alibaba'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 'ın yüzde 51'inin sahibi olan A-RT Retail Holdings Limited şirketinin yüzde 70.94 hissesini 3.6 milyar dolar karşılığında, şirketin sahibi Auchan Retail International'dan satın aldı.



Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, Alibaba'nın 'taki hisselerinin toplamı yaklaşık yüzde 72 olacak.




İşlemin ardından, Sun Art'ın meccut CEO'su Peter Huang şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenecek.

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