Tarih belli oldu! Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de sona doğru

Karaismailoğlu, "Projemiz tamamlandığında Yusufeli, Artvin- Erzurum yolu çok daha güvenli olacak. Açılan 40 adet tünel ile artık ağır kış şartlarından etkilenmeyecek ve güzergâhımız her daim açık kalacak" dedi. Proje tamamlandığında milli ekonomiye yıllık 250 milyon dolar katkı sağlayacak. Tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan Yusufeli Barajı'nın gövdesine toplam 4 milyon metreküp beton kullanılacak.