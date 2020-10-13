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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kanuni Karadeniz’e dümen kıracak

Son dakika... ve , " sondaj gemimiz /Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak ’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, ’e dümen kıracak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kanuni Karadeniz’e dümen kıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.



"YAVUZ'U SELAMLADI"

Bakan Dönmez "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kanuni Karadeniz’e dümen kıracak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: KANUNİ KARADENİZ'E DÜMEN KIRACAK

"KANUNİ KARADENİZ'E GİDİYOR"

Dönmez, "Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadelerini kullandı.

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