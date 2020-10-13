Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kanuni Karadeniz’e dümen kıracak
Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak." dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.
"YAVUZ'U SELAMLADI"
Bakan Dönmez "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi." dedi.
"KANUNİ KARADENİZ'E GİDİYOR"
Dönmez, "Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadelerini kullandı.