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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kanuni Karadeniz’e dümen kıracak

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Giriş: 13.10.2020 18:21
Güncelleme:13.10.2020 18:25
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.

"YAVUZ'U SELAMLADI"

Bakan Dönmez "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi." dedi.

"KANUNİ KARADENİZ'E GİDİYOR"

Dönmez, "Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadelerini kullandı.

Kanuni Karadeniz’e dümen kıracak
"Kanuni Karadeniz’e dümen kıracak"
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