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Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Son dakika haberine göre Merkez Bankası, zorunlu karşılıklara uygulanan /nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı ne anlama geliyor? Faruk Erdem A Haber'de anlattı SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI'NDAN ZORUNLU KARŞILIK KARARI NE ANLAMA GELİYOR? FARUK ERDEM A HABER'DE ANLATTI

Uygulanan /nema oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi. Yeni oran 16 Ekim'den itibaren geçerli olacak.




Merkez Bankası ayrıca ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0250, yüzde 0,0125'e, Euro cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0025, yüzde 0,00125'e indirdi.

TCMB'den bugün alınan kararlara ilişkin yapılan açıklama şöyle:
", bankaların döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya düşürdü. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarına da, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın, 200 baz puan artırdı.



Söz konusu düzenlemelerin son dönemde gerçekleşen normalleşme süreci kapsamındaki diğer adımları destekler nitelikte olduğu görülmektedir. YP ZK'lardan alınan komisyonların azaltılması ve TL ZK'lara ödenen faizlerin artırılması, bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerini azaltacaktır. Bu değişiklikler, normalleşme döneminin amaçlarına uygun olarak, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir."

Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı ne anlama geliyor? Faruk Erdem A Haber'de anlattı SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI'NDAN ZORUNLU KARŞILIK KARARI NE ANLAMA GELİYOR? FARUK ERDEM A HABER'DE ANLATTI

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