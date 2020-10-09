Yabancı yatırımcılar sıraya girdi! Türkiye’nin asıl hikâyesi pandemi sonrası belli olacak









"UZAKDOĞU'YA ALTERNATİF BULMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, bu çıkışın hem normalleşme sürecinin başarısını hem de küresel alıcıların Uzakdoğu'ya alternatif olarak Türkiye'nin konumunu giderek daha fazla hesaba kattıklarını gösterdiğini ifade etti.

Avdagiç, "Pandemi ortamında bütün alıcılar, Uzakdoğu'ya alternatif bulmaya çalışıyorlar. Yatırımlarda ve lojistik tercihlerde önemli değişiklikler olmaya başladı. Bu değişikliğin en belirgin özelliği, 'Üretimin en ucuz olduğu yere konumlanma' stratejisinin değişmesidir. Türkiye, bu noktada oluşan boşluğu doldurmaya başladı. İstanbul Ticaret Odası verileri de bu tespiti doğruluyor" diye konuştu.

"TEDARİK ZİNCİRİNDE EN DOĞRU YERDEYİZ "

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin Kovid-19 sonrası yeniden yapılanan küresel tedarik zincirlerinde en güçlü halkası olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının ekonomide "fırsat" tarafında bir numaralı maddesi olduğunu kaydeden Avdagiç, "Bunun için önemli üstünlüğe sahibiz. Tedarik zincirinde en doğru yerdeyiz. Coğrafi lokasyon avantajımızı, doğru şeklide kullanarak öne çıkmalıyız" dedi.