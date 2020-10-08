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THY eylül ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı

’nın () Eylül ayına ilişkin uçuş istatistikleri belli oldu. THY, Eylül ayında yüzde 68,9 doluluk oranıyla uçarak 2,4 milyon yolcu taşıdı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2020
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THY eylül ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuruda 2020 Eylül ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre Eylül ayında THY, 2,4 milyon yolcuya hizmet verdi.

THY'den KAP'a yapılan bildirimde, "Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Eylül 2020 döneminde yüzde 68,9 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2019 döneminde 134 bin 801 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 11,4'lük azalışla 119 bin 420 tona düşmüştür. Ocak-Eylül 2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 21,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 8,1 puanlık azalma ile yüzde 73,3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 59,9 azalarak 56,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2019 döneminde 1 milyon 117 bin 38 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 4,2'lik azalışla 1 milyon 70 bin 359 ton olarak gerçekleşmiştir. 2020 Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 360 olmuştur" denildi.

"FİLODAKİ UÇAK SAYIMIZ 360 OLDU"
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise sosyal medya hesabı Twitter'dan THY'nin Eylül ayı istatistiklerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Eylül ayında 2,4 milyon misafirimizi emniyet ve güven ile taşıdık. Doluluk oranımız yüzde 68,9 oldu. 119 Bin ton kargo taşıdık. Filodaki uçak sayımız 360 oldu. Kovid devam ediyor. Tedbire devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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