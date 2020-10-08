Dünya emlak artışında ilk üç Türkiye’den! Yüzde 28.1 artışla İzmir birinci oldu

Filipinler Manila yüzde 18 ile dördüncü sırada yer alırken, St. Petersburg yüzde 16.2 ile beşinci sıraya oturdu. Ancak bu fiyat artışlarının yerel para birimleri üzerinden olduğu, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde devalüasyon etkisinin hesaba katılmadığı, yani reel değil nominal bir artış olduğu da belirtiliyor.