Borsada yatırım yapanlar dikkat! Flaş kredi uyarısı geldi...

SÖYLENTİYE İNANMAYIN

Yatırımcılara işlem yapmadan önce çalıştıkları kurumların analiz departmanlarına danışmalarını öneren İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, hisse satın alınacak şirketle ilgili son 1 ayda çıkan haberlerin de okunması gerektiğini söyledi. Kulaktan dolma söylentilerle hisse senedi alınmamasının altını çizen Turşucu, "Her zaman işlem hacmi yüksek, mali yapısı sağlam şirketler takip edilmeli" diye konuştu.



FAVORİ: YILDIZ VE ANA PAZAR

Borsa İstanbul'un son pazar yapılandırmasını hatırlatarak yatırımcılara Yıldız ve Ana Pazar şirketlerini tavsiye eden Turşucu, "Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı gibi gruplarda bulunan şirketler tercih edilmemeli. Bireysel yatırımcı ihtiyacı olan bir para ile borsaya girmemeli, borç para ve kredi ile borsaya girilmez. Kısa vadede alsat işlemlerinden uzak durulmalı, uzun vadeli hareket edilmeli. Hiçbir zaman tasarrufların tamamı tek bir şirkete yatırılmamalı" dedi.