Pandemi ofis ile evi birleştirdi!

İş yapış biçimlerinin yanı sıra kişilerin yaşam şeklini de baştan aşağı değiştiren pandemi, gayrimenkul sektöründe de yeni bir dönemin fitilini ateşledi. Salgın sürecinde değişen tüketici talep ve alışkanlıkları, konut yatırımcılarını yeni yapılanmaya ayak uydurmaya yönlendirdi. Bu kapsamda oluşturduğu yeni konseptin tanıtımını yapan Tahincioğlu Gayrimenkul'ün 'Multi Evler' adını verdiği model ile konutlar, ofis kimliği kazanıyor. Ofis yaşamının vazgeçilmezi modüler mobilyalar da bu sisteme destek veriyor.



HEDEF 1.5 MİLYAR LİRA

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçirecekleri Nidapark Küçükyalı projesinde yer alan 'Nidapark Küçükyalı Büyükada'nın hem konut, hem ofis hem de konut/ofis olarak tercihe ve ihtiyaca göre kullanılabildiğini söyledi. 2 blokta, toplam 218 üniteden oluşan bu yeni etap, uzaktan çalışma sistemlerine kolaylıkla uyum sağlıyor. Evin mutfağı resepsiyona, salon toplantı odasına ve aynı zamanda ikinci bir yatak odasına dönüşürken yatak odası da çalışma odası oluyor. Ön talep döneminde sistemin gördüğü ilginin büyüklüğüne dikkat çeken Tahincioğlu, bu etapta fiyatların ise 1.1 milyon ile 2.5 milyon lira arasında olduğunu söyledi.

Tahincioğlu, yoğun talep alan projeleriyle birlikte yılın ilk 9 ayında 1 milyar 100 milyon liralık ciro elde ettiğini açıkladı. Yıl sonuna kadar cironun 1 milyar 500 milyon liraya yükseltilmesi hedefleniyor. Emlak Konut GYO'nun başlattığı 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasında Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde yoğun bir taleple karşılaştıklarını hatırlatan Özcan Tahincioğlu, "Sektörümüz için can suyu olan kampanya kapsamında; banka faizlerinin 0.69 seviyelerine, peşinat oranının yüzde 5 seviyelerine kadar düşmesi ve ödemeye 3. yılda başlanacak olması ev sahibi olmak isteyenler için çok cazip avantaj oldu. Sadece haziran ayında satış ofislerimizi ziyaret eden kişi sayısı 3 bini geçti" dedi.



SATIŞ BAŞLAYACAK

Nidapark Küçükyalı projesinde yer alan 300 konutluk Nidapark Küçükyalı Kınalı etabının teslim sürecinin 18 Ağustos itibarıyla başladığını belirten Özcan Tahincioğlu, Nidapark Küçükyalı içerisinde yer alan ticari ünitelerin satışı ve devam eden Nidapark Küçükyalı, Nidapark İstinye Projeleri hakkında da şu bilgileri verdi: "Anadolu yakasının en büyük karma kullanımlı projesi olan Nidapark Küçükyalı; satışları tamamlanan Kınalı, Burgaz, Heybeli, Sedef, Mahalle ve yeni satışa sunulan Büyükada etaplarından oluşuyor. Projemizde sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metrelik alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı ticari ünitelerimize çok yoğun bir ilgi var." Satışı öne çekerek yakın bir zamanda 1. fazın satışlarına başlayacaklarını söyleyen Özcan Tahincioğlu, "Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirmekte olduğumuz Nidapark İstinye; Panorama, Vadi ve Koru olarak adlandırılan 3 ayrı etaptan oluşuyor. Projemizin yüzde 70'ini sattık. Haziran 2021 itibarıyla teslimleri başlayacak" şeklinde konuştu.

KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN İKİ SEÇENEK

Özcan Tahincioğlu, küçük yatırımcı için de bir plan devreye aldıklarını söyledi. Buna göre, 'Akıllı Yatırım ve Ödeme' modeli ile küçük yatırımcıları sadece konut değil, ofis ve ticari ünite yatırımına da yönlendirecek. Yönetim Kurulu Başkanı Tahincioğlu, "Konuta yatırım yapan küçük yatırımcının finansmana erişimi kurumsal ve ticari yatırımcı kadar olmuyor. Yeni kampanyamızda küçük yatırımcının ulaşabileceği enstrümanlara hem konut, hem ofis, hem de ticari üniteleri dahil ettik. İki ayrı ödeme seçeneği oluşturduk" diye konuştu.



İKİNCİ ELE YENİ ŞİRKET

Tahincıoğlu, iki yeni şirket ile çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Buna göre, Nidapark Gayrimenkul Danışmanlık, hem Tahincioğlu Gayrimenkul'ün müşterilerine, hem de sektörde kurumsal hizmet beklentisi olan diğer proje ve müşteriler için ikinci el satış, kiralama ve danışmanlık hizmeti verecek. Tahincioğlu Hizmet ve Yönetim şirketi ise şirketin konut projelerinin yönetim ve hizmet ihtiyacını karşılayacak, ileride ise diğer konut projelerine de kurumsal yönetim hizmeti sunabilecek.



ÇENGELKÖY İÇİN GERİ SAYIM

Daha önce İstanbul Çengelköy'de yeni bir proje yapacakları bilgisini paylaşan Özcan Tahincioğlu, yatırımı ertelenen projenin; yıl sonuna kadar lansmanının yapılacağını söyledi. Tahincioğlu, "Nidapark Çengelköy projemiz, az katlı mimarisi, boğaz manzarası, bahçeli ve geniş terasları ile hayat bulacak. Bu projemizde de yeni finansal modelimiz olan Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli ile konut sahibi olunabilecek" dedi.

SABAH