05 Ekim 2020, Pazartesi
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Emeklinin gözü bu toplantıda! İşte masadaki talepler

Milyonlarca emeklinin gözü Kasım ayında yapılacak Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında. Aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve emekli aylığı için yaşı bekleyene sağlık hizmeti gibi önemli taleplerin görüşüleceği toplantıda kritik kararlar alınacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2020
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Emeklinin gözü bu toplantıda! İşte masadaki talepler

Milyonlarca emeklinin gözü Kasım'da yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. 15 Eylül'de yapılan KPDK'da 'Covid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamaları' değerlendirilirken, bir sonraki toplantı Kasım'da yapılacak.

Emeklinin gözü bu toplantıda! İşte masadaki talepler

Emekliler, bu toplantıda toplu sözleşmede karara bağlanmayan kendileriyle ilgili taleplerin ele alınmasını istiyor. İşte talepler:

Emeklinin gözü bu toplantıda! İşte masadaki talepler

● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

● Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.

Emeklinin gözü bu toplantıda! İşte masadaki talepler

● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

Emeklinin gözü bu toplantıda! İşte masadaki talepler

● Emekli kamu görevlileri, dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.


Emeklinin gözü bu toplantıda! İşte masadaki talepler

● Emekli aylığı koşullarını yaş dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

KAYNAK-TAKVİM

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