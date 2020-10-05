05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Selçuk: İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz

Bakan Selçuk: İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz

Son dakika haberine göre... Aile, Çalışma ve Sosyal ayına ilişkin ve ödemelerini bugün yapıyoruz.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
ABONE OL
Bakan Selçuk: İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

"PTT ÜZERİNDEN ÖDEMELERİN..."

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA