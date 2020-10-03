Son dakika: Bakan Karaismailoğlu Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Göktürk şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde gören ve yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, inceleme sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye'nin, ekonomik, sosyal ve bilimsel anlamda büyümesi için ciddi çaba harcadıklarını belirten Karaismailoğlu, "18 yılda kat ettiğimiz yolu, ulaştırma ve haberleşme alanında devrim niteliği taşıyan dev projelerle taçlandırıyoruz. Elbette, daha yapacağımız çok iş var. Ülkemizin karada, denizde, havada, demiryollarında, dahası uydularımızla uzayda varlığını kuvvetlendirmek en önemli hedefimiz" dedi.







"İSTANBUL'UN FAAL RAYLI SİSTEM AĞI ŞU ANDA 233 KİLOMETRE"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da an itibarıyla 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun da dahil olduğu 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımının devam ettiğini söyleyerek, "İstanbul'a daha önce 80 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırmıştık. İstanbul'un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. Şu an incelemelerde bulunduğumuz Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı 37,5 kilometre. Bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arası da 32 kilometre. Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl içinde açmayı planlıyoruz. Yine bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arasını da 2022 yılı içinde faaliyete alacağız. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattında 4 bin 500 kişilik dev bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.