Sivas'ta ATM'den çektiği 100 lira hatalı basım çıktı!

Bankamatikten parayı çektikten sonra 100 liranın hatalı olduğunu fark ettiğini söyleyen İlbaşı, "100 lirada bir sıfırın eksik olduğunu gördüm. Bakıldığında 10 lira yazıyormuş gibi duruyor. Dikkatimi çekti. Daha öncede de haberlerde böyle şeyler görüyordum. Eğer koleksiyoncular varsa benimle irtibata geçebilirler. İsteyen olursa bu hatalı parayı vereceğim" dedi.