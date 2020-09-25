BDDK'dan önemli swap kararı: Oran yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı

Vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak; söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranının %1 olarak, Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak;

her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının Vadesine 7 gün kalan işlemler için %1 olarak, Vadesine 30 gün kalan işlemler için %2 olarak, Vadesine 1 yıl kalan işlemler için %10 olarak belirlendiği ve söz konusu oranların günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı,