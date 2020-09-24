Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar euro ve altın fiyatlarında son durum

Son dakika haberi... Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25'e çekti.

MB'nin bu kararı sonrası 7.70 lira düzeyinde seyreden dolar kuru 15 kuruş birden sert düşerek 7.55 lira seviyesine kadar gevşedi. İşte dolar euro ve altın fiyatlarında son durum...