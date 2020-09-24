Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar euro ve altın fiyatlarında son durum
Son dakika haberi... Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25'e çekti. MB'nin bu kararı sonrası 7.70 lira düzeyinde seyreden dolar kuru 15 kuruş birden sert düşerek 7.55 lira seviyesine kadar gevşedi. İşte dolar euro ve altın fiyatlarında son durum...
Son dakika haberi... Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25'e çekti.
MB'nin bu kararı sonrası 7.70 lira düzeyinde seyreden dolar kuru 15 kuruş birden sert düşerek 7.55 lira seviyesine kadar gevşedi. İşte dolar euro ve altın fiyatlarında son durum...
Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı geldi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 9. toplantısını gerçekleştirdi.
Merkez Bankası, politika faizini beklentilerin aksine 2 puan artırarak yüzde 10,25'e yükseltti. Ekonomistler faizde değişiklik beklemiyordu.
ABD ekonomisine yönelik artan belirsizlikler nedeniyle Wall Street'te dün yaşanan sert kayıplar, küresel piyasalarda bugün de satışlara sebep oldu.
Dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,1 artışla 94,4'ün üzerinde dengelendi.
Bugün yurtdışında Almanya'da Ifo endeksleri, Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildirdi.