Bakan Karaismailoğlu: Önümüzdeki sene Rize Havalimanı'nı açmayı hedefliyoruz

En önemli projelerden biri olan Rize Havalimanı'ndaki çalışmaları günlük, hatta saatlik takip ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Hem ülkemize büyük bir değer kazandıracak hem de Rize'ye çok büyük bir değer kazandıracak. İnşallah bittiğinde 3 kilometre uzunluğunda bir pisti olacak. 3 milyon yolcu kapasiteli, hem mimarisiyle hem yapacağı hizmetle bölgeye çok büyük değeri olacak, çok büyük katkıları olacak. Bölgenin istihdamına, turizmine, tarımına, ekonomisine çok büyük katkısı olacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, çalışmaları bire bir takip ettiklerini vurgulayarak, "İnşallah önümüzdeki sene bugünlerde Rize Havalimanı'nı açmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Bütün çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız bire bir takip ediyor, bölgeye verdiği önemi sizler de çok iyi biliyorsunuz. İnşallah havalimanımızı da hizmete açtığımızda buralara, bölgeye, Rize'ye büyük bir değer katacak." ifadelerini kullandı.

Rize Havalimanı'nın önünde katlı kavşak yapımıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Havalimanında 100 milyon ton dolgu vardı, bunun 80 milyon tonu tamamlandı. İnşallah yıl sonuna kadar dolgu işlerinin tamamı bitecek. Üstyapıya da başladık. O da hızlı bir şekilde devam ediyor. Havalimanı üstyapısını da bitirip inşallah bütün işleri tamamlayınca hep birlikte açılışını yapacağız." diye konuştu.