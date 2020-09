Bakan Karaismailoğlu: Önümüzdeki sene Rize Havalimanı'nı açmayı hedefliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her köşesinde çok değerli yatırımların hayata geçirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları doğrultusunda, yine 2023 kalkınma vizyonumuz doğrultusunda memleketimizin mübalağa etmeden her noktasında çok verimli çalışmalarımız var. Bir gün Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz, bir gün Siirt'te Botan Çayı'ndaki köprüyü açıyoruz, bir gün Kuzey Marmara Otoyolu'nda açılışlar yapıyoruz, bir gün Ankara-Niğde Otoyolu'nda açılışlar yapıyoruz. Pek çoğuna da katılamıyoruz, 'bir an önce açın vatandaşımızın hizmetine girsin' diye talimatlar veriyoruz arkadaşlarımıza." diye konuştu.