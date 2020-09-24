İletişim Başkanlığınca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alındığı "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlendi.

Bayraktar, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin enerji piyasalarında son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşandığını ve talebin artmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2002-2016 döneminde enerji sektörüne 60 milyar dolar yatırım çektiğini dile getiren Bayraktar, bu dönemde elektrik ve gaz talebinin 3 kat arttığını ifade etti. Talebi karşılayabilmek için özel sektör ve kamu sermayesinin kullanılması gerektiğini belirten Bayraktar, talebin yaklaşık yüzde 70'inin ithalat yoluyla karşılandığını bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 44 milyar dolar tutarında enerji harcaması yaptığına dikkati çekti, yıllık doğal gaz tüketiminin 45-50 milyar metreküp seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin 2017'de ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında kendi sondaj gemilerini ve ekipmanlarını devreye sokmak istediğini söyleyen Bayraktar, "Bu dönemde, açık deniz (offshore) sektörü yavaşlamaya başlamıştı ve biz gemilerimizi oldukça rekabetçi fiyatlarla satın aldık. Bunun bir ekonomik motivasyonu da var." dedi.