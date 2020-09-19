Emekliye yüzde 5.4 zam! Ek ödemelerde artış olacak mı?
Temmuz’da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında gelecek zammı merak ederken, ipuçları da geliyor. Beklenti anketindeki enflasyon tahmini, zam oranının yüzde 5.4 olabileceğini gösteriyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketi, zam oranının ipuçlarını verdi. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 11.46 olarak çıktı. Buna göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yaklaşık yüzde 5.4 olarak gerçekleşecek.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta ise yüzde 0.86 olarak gerçekleşti. Zam oranının belli olması için geriye 4 veri kaldı. Emekliler, kesin zam oranını Ocak ayı başında öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak.
Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendisini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. (Takvim)