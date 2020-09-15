Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye! Yüzde 8.8 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ağustos ayında limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarlarını açıkladı. Açıklamada, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalarak 7 milyon 410 bin 748 TEU olarak gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca, elleçlenen yük miktarının ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 325 milyon 66 bin 350 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, sadece Ağustos ayında ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 8,8 arttığına ve 1 milyon 31 bin 447 TEU olarak gerçekleştiğine dikkat çekilirken, "2020 yılı Ağustos ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 40 milyon 883 bin 750 ton olarak gerçekleşti" denildi.