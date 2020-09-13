Türk iş insanları yatırıma ara vermiyor

Küresel ekonomilerde koronavirüs salgını nedeniyle adeta yaprak kıpırdamazken, Türkiye'nin doğusundan batısına birçok şehirde, yatırım hamlesi başlatılmış durumda. Ülkesinin geleceğine güvenen iş insanları yeni yatırımlarla faaliyetlerini genişletirken, Türkiye'nin dünyanın üretim ve tedarik üssü olmasına da büyük katkı sunuyorlar. Bu isimlerden biri de 37 yıllık sanayici, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar. Yıllık 2 milyar doların üzerinde ihracatla ekonomiye büyük katkı sağlayan Kibar, salgının en yoğun olduğu dönemde bile Güney Koreli ortağı Hyundai Motor Company ile birlikte yürüttüğü yeni nesil Hyundai i20'nin yatırımına bir gün bile ara vermeden tamamlamayı başardı. Pandemide bile 120 milyon euroluk yatırımı kesintiye uğratmamak için büyük bir gayret gösterdiğini söyleyen Kibar, "Biz yatırım ve üretim kültürüyle yetişmiş insanlarız. Bana göre sanayicinin cebinde parası olmaz, cebine gelen parayı yine sanayiye yatırır. Büyüme budur zaten, işinizden gelen parayı tekrar faaliyetlerinizin içine aktarıyorsanız büyüyebilirsiniz. Aksi mümkün değil" dedi. Kibar'la iş insanlarının yatırım sorumluluklarını ve planlarını konuştuk...





300 MİLYON EUROLUK YATIRIM



Pandemiye rağmen dev bir yatırımı nasıl devreye aldınız...

Aynı kabuğun içinde yeni model üretimlerini içeren bir yatırımın içindeyiz. Geçen yıl kasım ayında 79 milyon euroluk yatırımla i10 projesini, geçen hafta da i20'nin yeni versiyonuyla ilgili platform yatırımımızı devreye aldık. Yılda 100 bin adet üretilecek yeni nesil İ20'nin toplam yatırımı 120 milyon euroya mal oldu. Dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak fabrikadaki üretimin yerlilik oranı yüzde 60'tan fazla olacak ve yüzde 90'ı ihraç edilecek.



ÜÇÜNCÜ AŞAMA NE ZAMAN BİTER?

Önümüzdeki mart ayında tamamlanacak CUV segmenti için de 100 milyon euroluk yatırımımız halen devam ediyor. Avrupa'da yeni bir segment oldu CUV. i20 ve CUV'un, N Line dediğimiz serileri var. Performansı daha yüksek olacak bu araçları da Nisan-Mayıs 2021 gibi devreye alacağız. Toplam 300 milyon euroluk yatırıma ara vermeden devam ediyoruz.







ÖZEL UÇAK KALDIRTTI



Bu süreçte bu oranda bir yatırımı tamamlayabilmek zor olmadı mı?

Elbette, çok çok zordu... Pandeminin tam göbeğinde ana yatırım aşamasındaydık. Yatırımın kesintiye uğramaması için 220 Koreli'yi makinelerin montajı ve gözetim için Türkiye'ye getirmemiz gerekiyordu. En büyük zorluğu da burada yaşadık. Eksik olmasınlar Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız yardımcı oldular. Bilim Kurulu'nun kararlarına uygun altyapı oluşturduk. Sayıyı biraz düşürerek 160 Koreli'yi özel uçakla Türkiye'ye getirdik, 14 gün karantina sonrası hatlarda çalıştırdık. Koreliler yerlilerle bulaş olmayacak şekilde makinelerin başında gece-gündüz çalıştılar, ayarları yaptılar. Bu süreçte hem üretimi devam ettirdik, hem yeni yatırım yaptık. Üstelik bunu kimsenin evinden çıkmadığı bir dönemde başardık. Yatırım refleksleri çok kuvvetli bir grubuz. 1997'de ilk otomobil fabrikamızı, 14 ayda topraktan başlayıp devreye almıştık. Asya ile saat farkına rağmen büyük bir heyecanla yatırım yaptık. Bugün de aynı heyecanı koruyoruz.



ÜLKEMİZE GÜVENİYORUZ



Ertelemeyi düşünmediniz mi?

Hayır düşünmedim... Çünkü biz ülkemize güveniyoruz. Bugün buradayız, yarın da öbür gün de burada olacağız. Mevcut plan ve programımıza bu düşünceyle devam ettik. Biz 15 Temmuz hain darbe girişiminden birkaç hafta önce de ambalaj şirketimiz için yatırım kararı almıştık. Darbe sonrasında pazartesi günü toplantı yaptık, 'Ülkemiz bu, biz her türlü yatırıma devam edeceğiz' dedik...



YURT DIŞINDA YATIRIM PLANINIZ VAR MI?

Alüminyum sektöründe vergi bariyerleri sıkıntı verdiği için Amerika'da bir tesis açmayı planlıyoruz. Ürdün'de yatırımımız var, panel üretimi için yakın bir coğrafyada yatırım planlıyoruz.







'WALMART BİZDEN ÜRÜN ALIYOR'



Otomotivin yanı sıra gıda sektöründe de yatırıma ara vermediniz...

360 çeşit sos, salça, ketçap üretimi yaptığımız gıda tarafında da çok olumlu gelişmeler var. Gıda işimizde de kalitemizi en üst seviyeye taşımak için 2 milyon euroluk yatırım yaptık. Halen 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. Satış adetleri 3-4 ayda ciddi oranda artı. Daha önce ürün vermediğimiz Çin pazarına satış yapıyoruz, Amerika'ya da ürün satmaya başladık. Bu bizim için daha önce olmayan bir şeydi. Özellikle Çin tarafında daha da artmasını bekliyoruz. Çin'de Walmart'a ürün veriyoruz. Şimdi başka coğrafyalardaki Walmart'lar için müzakere ediyorlar. Walmart'ın yanı sıra çok büyük bir Amerikalı kuruluşa daha ürün satmak için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca gıda sektöründe yine bir Amerikalı grupla önemli bir işbirliği üzerindeyiz, yakında açıklama yapabiliriz. İşbirliği, ortaklık ya da alım-satım şeklinde olacak. Diğer işkollarımızda kendi alanlarında dünyanın önemli oyuncularıyla ortaklıklarımız var. Şimdi gıda için de aynı durum söz konusu olabilir.







AMACIMIZ İSTİHDAMI KORUMAK

Bünyelerinde toplam 7.200 çalışanlarının olduğunu söyleyen Kibar, üretimde yüksek otomasyona sahip olduklarını anlattı. Dolaylı istihdamlarının hayli yüksek olduğunu söyleyen Kibar, sadece Hyundai için 62 tedarikçi firma ile çalıştıklarını hatırlattı. Pandemi sürecinde çalışanlarını işten çıkarmamaya gayret ettiklerini ifade eden Kibar, "Kadromuzu olabildiğince bünyemizde muhafaza ederek süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



SEYAHATLERİMİ ARABAYLA YAPIYORUM

Virüsten korunmak için tedbirlere dikkat ettiğini söyleyen Ali Kibar, uzun zamandır uçağa binmediğini seyahatlerini arabayla yaptığını kaydetti. Kibar, "Sosyal aktivitelerimizi minimize ettik. El sıkışma bitti. Aile büyüklerimi mesafeli ziyaret ediyorum. Elimi çok sık yıkıyorum" dedi.

KAYNAK-SABAH