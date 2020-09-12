Son dakika: Moody's'den skandal karar! Türkiye'nin başarısını hazmedemediler

Türkiye, corona virüs salgını sonrası vatandaşlarını ve iş dünyasını yalnız bırakmayarak çeşitli destek ve tedbir paketleri açıkladı. Ekonomi yönetiminin hamleleri ile salgının Türkiye ekonomisine yönelik etkisi sınırlı kaldı. Kısa sürede normalleşme sürecine giren Türkiye birçok sektörde yukarı yönlü ivme kaydetti.

Tüm bu olumlu gelişmelerin aksine Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürüp, not görünümünü "negatif" olarak belirlemesi şaşkınlık yarattı.

Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncellemeye gidildiği bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B1"den "B2"ye düşürüldüğü ve not görünümünün "negatif" olarak bırakıldığı kaydedildi.

Ülkenin kredi notunun düşürülmesinde 3 temel faktörün rol oynadığı belirtilen açıklamada, gerekçe olarak jeopolitik riskler ile ödemeler dengesi, mali tamponlar ve kredi profiline yönelik riskler gösterildi.



TAKVİM DIŞI DEĞERLENDİRME

Türkiye'nin kredi notuna ilişkin takvim dışı bir değerlendirmeye giden Moody's, daha önce 5 Haziran olarak açıklanan tarihte Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurmuştu.

TÜRKİYE G-20'YE DAMGASINI VURMUŞTU

OECD raporuna göre, Türkiye, mevsimsellikten arındırılmış olarak ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,4 ile G20 ülkeleri içinde en fazla ekonomik büyüme elde eden ülke olarak kayıtlara geçti.

BLOOMBERG: TÜRKİYE SALGINDAN EN AZ ETKİLENEN ÜÇ ÜLKE ARASINDA

Küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen, faaliyetlerini pandemiyle uyum sürecinde canlı tutan ve ihracat faaliyetlerini artırarak sürdüren Türkiye'nin başarısı, Bloomberg tarafından kaleme alındı. Bloomberg, pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınladı.

Bloomberg'in yayınladığı pandemide en az daralmayı kaydeden ülkeler listeside ilk üçe giren Türkiye'nin başarısı bir kez daha kanıtlandı.