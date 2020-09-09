09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine ikinci indirim geliyor

Son dakika haberine göre ürünlerinden motorinin fiyatına dün itibariyle gelen 21 kuruşluk indirimin ardından bir büyük daha geliyor. Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre bu gece motorinin pompa fiyatlarında 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine ikinci indirim geliyor

fiyatlarında dün itibariyle geçerli olan 21 kuruşluk indirimin ardından bir haberi daha geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısında pompaya yansımak üzere 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.

Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi SON DAKİKA: ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

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