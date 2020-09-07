İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Bu tuzağa düşmeyin!

Benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten Acar, "Maalesef biz de birkaç defa bu durumlara şahitlik ettik. Aracının kilometre göstergesinde 400.000 yazan bir araçta bile çevirdiklerini de 230.000 gibi bir rakama tekabül ediyor. Tabi insanlar eğilip de bakmıyor, gösterge panelindeki o 237 bin küsur gibi bir rakama dikkat ediyor, yanındaki 'ml' yani mil kısmına dikkat etmiyor. Bu şekilde yapılmış çok ticaret oldu ama şimdi biz bunlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü verdiğimiz raporda kilometre bilgisini istiyor, kilometre bilgisi yazılmayan raporlarda, TSE neden kilometre bilgisinin yazılmadığı soruyor, yazılmadığının bir açıklaması yoksa kabul edilmiyor, yani orada onu yazması gerekiyor. Araba alıyorsunuz, kilometre tür kaydına göre düşürülmüş gibi bir sorgulama yapıyorsunuz. Baktığınızda yok ama km yazmasına dikkat etmeleri gerekiyor bazı insanlar mil yazabiliyor, etik değil. Bilmeden alan insan çok oldu, almamasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.