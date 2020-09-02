Hesaplara yatıyor! 2020 İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre...
Son dakika... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos ayına ilişkin ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin iki ay daha uzatıldığı belirtildi. Peki, ağustos ayı işsizlik maaçı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte T.C. kimlik numarasına göre ödeme takvimi...
Son dakika... Ağustos ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını sonrası işçi ve işvereni rahatlatan kısa çalışma ödeneği ödemeleri devam ediyor. 2020 Ağustos ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte yatacağı en çok aranılan konular arasındaydı. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, ağustos ayı işsizlik maaçı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte T.C. kimlik numarasına göre ödeme takvimi...
İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.
İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?
* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ NE KADAR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik maaşı ödeniyor.