Hesaplara yatıyor! 2020 İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre...

Son dakika... Ağustos ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını sonrası işçi ve işvereni rahatlatan kısa çalışma ödeneği ödemeleri devam ediyor. 2020 Ağustos ayı İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte yatacağı en çok aranılan konular arasındaydı. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, ağustos ayı işsizlik maaçı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte T.C. kimlik numarasına göre ödeme takvimi...

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.