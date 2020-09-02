02 Eylül 2020, Çarşamba
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Antalya'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

’da dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde sokak ortasında yapılan çıktı, sandalyeler havada uçuştu. Bir kişinin başından yaralandığı olay, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2020
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Antalya'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, dün akşam sokak ortasında düzenlenen düğünde taraflar arasında sebebi tespit edilemeyen tartışma kavgaya dönüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA SÖNDÜ

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirlerine sandalyeleri fırlattığı görüldü.

Antalya'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü ANTALYA'DA DÜĞÜNDE KAVGA ÇIKTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

BAŞINA ŞİŞE ÇARPTI

Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada bir kişinin başına şişe çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.




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