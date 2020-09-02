Antalya'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü
Antalya’da dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde sokak ortasında yapılan düğünde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu. Bir kişinin başından yaralandığı olay, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu.
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Edinilen bilgiye göre, dün akşam sokak ortasında düzenlenen düğünde taraflar arasında sebebi tespit edilemeyen tartışma kavgaya dönüştü.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA SÖNDÜ
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirlerine sandalyeleri fırlattığı görüldü.
Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.
BAŞINA ŞİŞE ÇARPTI
Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada bir kişinin başına şişe çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.