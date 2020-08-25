Süper Lig'de maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar ne zaman, hangi ayda seyircili oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TFF tarafından yapılan son dakika açıklama futbolseverler tarafından yakından takip ediliyordu. Kaç kişinin ve koronavirüs tedbirlerinin nasıl alınacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Süper Lig'de maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar ne zaman, hangi ayda seyircili oynanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

SÜPER LİG'DE MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

İşte TFF'den yapılan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.