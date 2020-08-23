Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: 157 bin kişiye 90 milyon lira ödeme yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibariyle başlayacağını bildirdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin sahibinin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını söyledi.

ASKER ÇOCUKLARINA 284 BİN TL DESTEK

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkardıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1.200 ihtiyaç sahibine, 284 bin TL ödeme yapacağız" bilgisini verdi.

89 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA 57,8 MİLYON DESTEK

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadının da yanında olduklarını ifade ederek, "89 bin ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplam 57,8 milyon TL ile destek sağlayacağız" diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN 11,6 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 TL destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 2.192 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,3 MİLYON TL YARDIM

Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, "2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız" şeklide konuştu.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ağustos 2020 itibarıyla, diğer ödemelerinin de 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.