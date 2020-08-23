Karadeniz'deki dev rezerve 4 aşamalı planla ulaşılacak
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'deki dev rezerv için 4 aşamalı plan uygulanacak. Hedef, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'yi gazla buluşturmak.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tuna-1 Lokasyonu'nun çevresinde tespit kuyuları açılarak, yeni rezerv alanı olup olmadığı tespit edilecek. Bölgedeki tüm rezervin net olarak hesaplanmasının ardından kapasiteye ve gazın bulunduğu alanın büyüklüğüne göre kule ve platform kurulumları hesaplanacak.
'J TİPİ' DÖŞEME GEMİSİ
Ardından ise doğal gazı borulara vermek için arındırıcı bir tesis inşa edilecek. Doğal gaz yer altından çıkarıldığında içerisinde yer alan sülfür ve su gibi maddelerin boruları aşındırması nedeniyle doğal gaz doğrudan borulara verilemiyor. Son olarak keşfin Türkiye kıyılarına çıkarılması için boru hattı döşenecek. Boruların Zonguldak'a çıkarılması planlanırken, 175-200 km deniz altından boru döşenmesi gerekecek.