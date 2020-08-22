3600 ek gösterge son durum: 2020 Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı ne oldu?

3600 ek gösterge son durum nedir? Milyonlarca memur 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Memur aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyelerde artışa neden olan ek gösterge ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Bu gelişmelerin ardından 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar hızlandı. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı ne oldu? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

3600 ek gösterge konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu ""Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. 'Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.' dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır." diye belirtti.