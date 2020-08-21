SON DAKİKA! Dolar fiyatı ne kadar oldu? Erdoğan'ın müjdesi sonrası dolar düşecek mi?

Dolar fiyatı ne kadar oldu? Erdoğan'ın müjdesi sonrası dolar düşecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yr alıyor. Dün 7.35 bandında seyreden dolar kuru bugün 'Müjde' açıklaması beklenirken 7.19 lira seviyelerine kadar çekildi. Gram altın fiyatları ise dolar kurundaki gevşemenin etkisiyle 13 lira birden düşerek 461 lira bandından 448 liraya kadar geriledi. Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulmasının ardından dolar fiyatları düşecek mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Dolar fiyatı ne kadar oldu? Erdoğan'ın müjdesi sonrası dolar düşecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

'MÜJDE' SÖYLEMİ İLE BORSA İSTANBUL, DOLAR VE ALTIN HAREKETLENDİ

Başkan Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanması ile piyasalar hareketlendi.