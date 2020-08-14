Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 17 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak
Son dakika haberine göre Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 17 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 12 Ağustos'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 17 Ağustos'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.