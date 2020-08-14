14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 17 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak

Son dakika haberine göre 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "" adlı gemisinin 'ta 'de olması bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 17 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 12 Ağustos'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 17 Ağustos'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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