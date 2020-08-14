14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Normalleşme adımları ekonomiyi canlandırdı!

Normalleşme adımları ekonomiyi canlandırdı!

ekonomisine ilişkin bazı göstergelerde mayıs ayında başlayan toparlanma haziranda da sürdü. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim endeksi, haziranda önceki aya göre yüzde 17,6 arttı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.08.2020
ABONE OL
Normalleşme adımları ekonomiyi canlandırdı!

Türkiye İstatistik Kurumunun haziran ayına ilişkin bazı verilerinden derlediği bilgilere göre, büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 17,6 arttı.

Nisanda aylık bazda yüzde 30,2 gerileyen endeks, mayısta yüzde 18 artış göstermişti. Mayıs ve hazirandaki bu yükseliş, reel sektördeki toparlanmanın devam ettiğini ortaya koydu.

Mart-mayıs döneminde yıllık bazda gerileme kaydeden sanayi üretim endeksi, haziranda yıllık yüzde 0,1 yükseldi. Endeks, nisanda yıllık yüzde 31,3, mayısta da yüzde 19,4 gerilemişti.

TOPLAM CİRO ENDEKSİNDE DE ARTIŞ SÜRÜYOR
Normalleşme adımlarının ekonomiye olumlu etkisi ciro endeksi verilerine de yansıdı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 19,5 yükseldi.

Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 24,7 gerilemiş, mayısta ise yüzde 14 artış göstermişti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise nisan ve mayıs aylarında görülen gerilemenin ardından endeks, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artış kaydetti.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mart ve nisan aylarındaki düşüşün ardından mayısta aylık bazda yüzde 5,9 yükselmişti.

Satış hacmi bu eğilimini haziranda da sürdürerek aylık bazda yüzde 16,5 arttı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan sanayi üretimi verilerine ilişkin paylaşım: Türkiye Avrupada ilk sırada SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM: TÜRKİYE AVRUPA'DA İLK SIRADA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA