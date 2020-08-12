TOGG fiyatları açıklandı mı? TOGG açıklama yaptı! TOGG yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Full, boş paket...
TOGG fiyatları açıklandı mı? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medyada yeni yerli otomobil fiyatıyla ilgili yapılan paylaşımlar sonrasında açıklama yaptı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG için kurulacak yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Peki, TOGG fiyatları açıklandı mı? TOGG yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Full, boş paket...
TOGG fiyatları açıklandı mı? TOGG yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar sonrasında açıklama geldi. Peki, TOGG fiyatları açıklandı mı? TOGG yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Full, boş paket...
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;
Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.
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YERLİ OTOMOBİL İSMİ NEDİR?
Fatih Altaylı köşesinde konuyla ilgili kulislerde konuşulan ve kendisine ulaşan bilgiler verdi. Yerli otomobilin ismi uzun süredir merak ediliyordu. Fatih Altaylı, markanın TOGG olacağının bilgisini verdi. Bununla ilgili kamuoyu yoklaması yapıldığını ve TOGG markası üzerinden devam edilmesi kararının alındığını öğrendiğini yazdı. TOGG markası ile devam edileceğine dair TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da geçtiğimiz günlerde benzer açıklamalar yapmıştı.
TOGG NE ZAMAN ÜRETİME BAŞLAYACAK?
Vatandaşlar arasında TOGG ne zaman üretilecek sorusu da sürekli tartışılıyordu. Konuyla ilgili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Fabrika inşaatının 18 ay gibi bir sürede tamamlanacağını belirten Karakaş, bu yıl içerisinde ekipman siparişine başlanacağını belirtti.
TOGG NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Üretim tesisinin temel atma töreni ile beraber yerli otomobil ne zaman üretilecek konusu büyük bir meraka yol açmıştı. Karakaş, bununla ilgili de yaklaşık bir tarih verdi. Karakaş'ın yaptığı açıklama ile TOGG için 2022 yılının son çeyreğinde seri aracın banttan inişinin hep birlikte kutlanacağını belirtti.