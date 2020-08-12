TOGG fiyatları açıklandı mı? TOGG yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar sonrasında açıklama geldi. Peki, TOGG fiyatları açıklandı mı? TOGG yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Full, boş paket...

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

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