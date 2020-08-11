Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Yüksek emekli maaşı alma formülü nedir? Başvurular nasıl yapılır?

Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Yüksek emekli maaşı alma formülü nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilik tarihi yaklaşan, gün sayan vatandaşlar yüksek emekli maaşı alabilmenin yolunu arıyor. Yüksek emekli maaşı almak yıl içinde yapılan emeki aylığı artışlarının, o yıl için belirlenecek güncelleme katsayısından az mı çok olduğuna bağlıdır. Peki, Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Yüksek emekli maaşı alma formülü nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Askerlik yapan erkek, doğum yapan kadın, yurtdışında bulunanlar için borçlanma hakkı var. Borçlanma yaparken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir süreyi borçlanma imkanı varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70'e kadar artış oluyor.