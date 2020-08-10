1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman sonuçlanır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi sonrası ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapıldı. Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye yapılan sosyal yardımın ardından 3. faz için ödemeler başvuru yoluyla yapılıyor. e-Devlet sistemi üzerinden devam eden pandemi yardımı başvurularının detayları merak ediliyor. Peki, 2020 Ağustos ayı 1000 TL sosyal destek parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Pandemi yardımı ne zaman yatar? İşte cevaplar...

PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İhtiyaç sahipleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; T.C. numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.