Pandemi yardımı devam ediyor! 2020 Ağustos 1000 TL sosyal destek parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Ağustos ayı pandemi yardımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi hanelere ilk iki fazda 1000'er TL yardım yapılmıştı. Üçüncü faz için e-Devlet üzerinden başvurular alınıyor. Pandemi sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2020 Ağustos ayı 1000 TL sosyal destek parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Pandemi yardımı ne zaman yatar? İşte merak edilenler...
1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman sonuçlanır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi sonrası ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapıldı. Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye yapılan sosyal yardımın ardından 3. faz için ödemeler başvuru yoluyla yapılıyor. e-Devlet sistemi üzerinden devam eden pandemi yardımı başvurularının detayları merak ediliyor. Peki, 2020 Ağustos ayı 1000 TL sosyal destek parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Pandemi yardımı ne zaman yatar? İşte cevaplar...
PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İhtiyaç sahipleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; T.C. numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.
1000 TL PANDEMİ YARDIMI NE ZAMAN YATAR? BAŞVURU SONUÇLARI...
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
KİMLER BAŞVURACAK?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.
KİMLER ALAMAYACAK?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak.
Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
e-Devlet'teki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken, giderlerine de bakılacak.
Gelir-gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son gelen miktarı sorulacak.
Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.
E DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI NASIL SORGULANIR?
Sosyal yardım sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.