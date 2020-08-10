Faiz düştü İstanbul'da kredili konut satışı rekor kırdı





En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul'da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı. En çok konut satışı yapılan ilçe geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt oldu. Esenyurt'ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik'te 1880, Sancaktepe'de ise 1.560 kredili konut satıldı. Temmuzda en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise 18 bin 566 adetle Ankara oldu.



Kamu bankalarının avantajlı konut kredisi paketi sıfır ve ikinci el konutlar için yeniden güncellendi. Yapılan düzenlemeyle önceki gün ikinci el konutlarda yüzde 0.87'ye çıkarılan faiz oranı sıfır konutta da uygulanacak. Buna göre, 0.64 faiz oranı 500 bin liraya kadar olan konutlar için yüzde 0.87, 500 bin ve üstü için 180 ayda yüzde 0.99 olarak değişti. Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti.