Emeklilere 602 TL ödeme yapılacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılan arasında bulunuyor. Emekliler, yılda 2 kez ikramiye, 3 yılda bir olmak üzere promosyon ödemesi ve ek ödeme alıyor. Geçmişte vergi iadesi yerine geçen ek ödemeler maaşın yüzde 4'ü olarak yapılırken, emekliler bu orana yeterli görmüyor. Emekliler ek ödemenin yanında intibak beklentisi taşıyor. Peki, SSK-SSK-BAĞKUR emeklilerine bir müjde daha! Emeklilere 602 TL ödeme yapılacak mı? İşte emekli maaşları ve ek ödemeleri...

EMEKLİLERE 602 LİRA ÖDEME VAR MI? NASIL DEĞİŞECEK?

Halen maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Eğer talep hayata geçerse, tüm emeklilere her ay net maaşlarının yüzde 10'u kadar ek ödeme verilecek. Ek ödeme oranı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek.