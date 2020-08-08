Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Halkbank bünyesinde çalışmak üzere müfettiş yardımcısı, banko hizmetleri asistanı gibi personeller işe alınacak. Halkbank sınavlarının sonlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları için bir tarih verilmedi. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." denildi.