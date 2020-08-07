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Sanayi Bakanı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ekonomi açıklaması

ve Teknoloji Bakanı , "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, , inovasyondur." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Sanayi Bakanı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ekonomi açıklaması

Sanayi Bakanı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretimdir, istihdamdır, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız. Ne yazık ki ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelmez. Bu zihniyet zilliyete mahkumdur" dedi.

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