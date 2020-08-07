07 Ağustos 2020, Cuma
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Demir İpek Yolu’nun Kalbi: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu! Pandemi sonrası görüntülendi

Dünyada ‘Demir ’ olarak bilinen ve ile birlikte bölge ülkeleri arasındaki ticarete ivme kazandıran Bakü Tiflis-Kars () demir yolu hattı görüntülendi. Pandemi nedeniyle ara verilen demir hattı hizmeti, geçtiğimiz hafta ’ın başkenti Bakü’den yeniden başladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.08.2020
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Demir İpek Yolu’nun Kalbi: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu! Pandemi sonrası görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve dönemin Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Ekim 2017'de açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verdiği hizmete yeniden başladı. Pandemi sonrası demir yolu hattı görüntülendi. Hat üzerinden Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında karşılıklı olarak haftada üç tren işletilirken, Türkiye'den Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Rusya'ya inşaat malzemesi, gıda maddesi, temizlik ve tarım ürünleri taşınıyor. Aynı güzergahta seyahat eden yolcu trenlere ait vagonlar ise temizlik görevlileri tarafından tek tek dezenfekte ediliyor. Lüks trende ise yok yok. 200 kişilik yolcu treninde ısıya duyarlı koltuktan, vagonlarda yer alan restoranlara kadar birçok şey bulunuyor.

60 ÜLKEYE FAYDA SAĞLIYOR
Toplam maliyeti 450 milyon dolar olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının önemli bir parçasını oluşturduğu ve Çin'den Avrupa'ya uzanan 'Orta Koridor' ile Türkiye'den başlayarak sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi'nden feribotla Türkmenistan, Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulaşılıyor. Bu koridordan direkt ve dolaylı faydalanabilen ülke sayısı 60'ı buluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi artırıldı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU AÇIKLADI! BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİR YOLU HATTININ KAPASİTESİ ARTIRILDI

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