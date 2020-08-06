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Son dakika: Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak

Son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

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