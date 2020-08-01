01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: 63 milyon liranın üzerinde idari ceza uygulandı

Son dakika haberine göre ve Orman Bakanı Bekir , bu yılın ilk 7 ayında 705 bin yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 63 milyon liranın üzerinde idari cezası uyguladıklarını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: 63 milyon liranın üzerinde idari ceza uygulandı

Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, gıda üretim ve satış ile toplu tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontrolleri her geçen yıl artırarak devam ettirdiklerini ifade etti. 2002 yılında 39 bin olan gıda denetim sayısını geçen yıl 1,2 milyona çıkardıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bu yılın ilk 7 ayında ise gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet toplamda 63 milyon 111 bin 879 TL idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

ALO GIDA HATTI ARACILIĞIYLA 2,4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI
Vatandaşların gıdayla ilgili gördükleri olumsuzlukları bakanlığa bildirmesi için 2009 yılında başlatılan 174 Alo Gıda hattına bugüne kadar toplamda 2,4 milyondan fazla arama yapıldığını belirten Pakdemirli, buna ek olarak bu yılın mart ayında hayata geçirdikleri WhatsApp ihbar hattına da yaklaşık 30 bin ihbar ve başvuru yapıldığını ifade etti.

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