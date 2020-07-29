Yargıtay'dan görevde uyuyan güvenlik görevlisine kötü haber! Tazminat alamayacak

Kararda şöyle denildi:

"Davacı işçi savunmasında gece saat 03.30'da tespit edilen 'uyuma' eylemini kabul etmiş, bunu havanın sıcak olmasına bağlamıştır. Davalı işverenin fesih nedeni yaptığı diğer sebepler varit değil ve haklı fesih nedeni oluşturmasa dahi güvenlik görevlisinin nöbetinde uyuma eylemi iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünden başlı başına haklı fesih sebebidir. Uyuma eylemi davacının ikrarı ile sabit olup, işverenin süresinde yaptığı fesih haklı nedene dayandığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın, bozulmasına oy birliği ile karar verildi." Yargıtay kararı geçtiğimiz günlerde taraflara ulaşırken, benzer karar işverenlerin de elini güçlendirdi.