Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı, yaşlı aylığı ve engelli maaşında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ağustos ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını merak eden vatandaşlar için Bakanlıktan resmi açıklama geldi. Bu destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, Ağustos ayı ödemelerinin tarihini merak ediyor. Peki, engelli maaşı, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Ağustos ayı ödemeleri ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi...

ENGELLİ MAAŞI VE YAŞLI AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı aylığı ve engelli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ödemelerin hak sahiplerine bayramdan önce yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız" dedi.