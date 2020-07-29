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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Paralar bugün hesaba geçiyor

Son dakika: haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Paralar bugün hesaba geçiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukların aileleri ile birlikte bayram sevincini yaşaması ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerini öne çektiklerini açıkladı.

"131 BİN ÇOCUĞUMUZ İÇİN 138 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ"
Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle SED hizmeti kapsamında il müdürlüklerince 2020 yılı Ağustos ayı için gerçekleştirilecek ödemelerin bugün yapılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, "Bayram öncesi SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi.

Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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