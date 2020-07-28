Bakan açıkladı! KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2020 Burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı?

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği Ağustos ayı KYK burs ve kredi ödemelerinin tarihi belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler, ödemelerin hangi tarihler aralığında yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2020 Burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? İşte merak edilenler...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2020 Ağustos ayına ilişkin KYK burs ve kredi ödeme takvimi şu şekilde:

TC Kimlik numarasının sonu ''0'' ve ''2'' olanlar 28 Temmuz, ''4'' ve ''6'' olanlar 29 Temmuz, ''8''olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti.