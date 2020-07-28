28 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Bu ay itibarıyla zamlı evde bakım aylıkları zamlık yatmaya başladı. Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla Ağustos ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 28 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ağustos ayı evde bakım parası bayramdan önce yatacak mı? İşte cevaplar...

28 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

28 Temmuz tarih itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Hatay, Tokat, Bolu, Edirne, Diyarbakır, Kırklareli, İzmir, Karabük, Kayseri, Antalya, Zonguldak, Bilecik, Konya, Ankara, Denizli, Afyon, İstanbul, Şanlıurfa, Uşak, Manisa, Ordu, Çanakkale, Mersin, Samsun, Bayburt, Siirt, Kars, Erzurum,

Bursa, Balıkesir, Adana, Kırıkkale.