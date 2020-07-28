28 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ağustos ayı evde bakım parası bayramdan önce yatacak mı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Temmuz ayı itibarıyla zamlanan evde bakım maaşının hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşının Ağustos ayı ödemeleri ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, 28 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ağustos ayı evde bakım parası bayramdan önce yatacak mı? İşte son gelişmeler...
28 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Bu ay itibarıyla zamlı evde bakım aylıkları zamlık yatmaya başladı. Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla Ağustos ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 28 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ağustos ayı evde bakım parası bayramdan önce yatacak mı? İşte cevaplar...
28 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
28 Temmuz tarih itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:
Hatay, Tokat, Bolu, Edirne, Diyarbakır, Kırklareli, İzmir, Karabük, Kayseri, Antalya, Zonguldak, Bilecik, Konya, Ankara, Denizli, Afyon, İstanbul, Şanlıurfa, Uşak, Manisa, Ordu, Çanakkale, Mersin, Samsun, Bayburt, Siirt, Kars, Erzurum,
Bursa, Balıkesir, Adana, Kırıkkale.
AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.
Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını belirten Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını sözlerine ekledi.
Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar.
Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.