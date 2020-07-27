Yerli yabancı turist akın ediyor! Bayramda yüzde 100 doluluk bekleniyor

"ASSOS TURİSTLERİN TERCİH ETTİĞİ BÖLGE"

Assos bölgesinin yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olduğunu belirten Ayvacık Kültür, Doğa, Turizm ve Spor Derneği Sözcüsü ve turistik tesis işletmecisi Mehmet Ünal Şahin, "Bölgemiz yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir bölge. Bayramda doluluk olacaktır. Türkiye'de ören yerlerinin en fazla gezilen 4'üncü sıradaki bir yer olarak değerlendiriliyor Assos Ören Yeri. Kurban Bayramında da bu yoğunluk devam edecektir. Benim tavsiyem gelenlere araçlarıyla gezdikleri sırada park ettikleri yerlere dikkat etsinler. Yolları kapatmasınlar. Böyle olursa daha güzel bir tatil olur. Herkes onları bekliyor. Hareketlenme de başladı. Doluluk da yüzde 100'lere varacaktır" diye konuştu.